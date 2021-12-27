Снегопад на Военно-Грузинской дороге откроет Зангезурский коридор главная тема
Только в понедельник после восьмидневного перерыва, вызванного снегопадами, открылся контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс, который соединяет Россию и Грузию и находится на Военно-Грузинской дороге, воспетой еще русскими поэтами XIX века. После чего многокилометровая пробка из более чем двух тысяч грузовых крупнотоннажных машин на российско-грузинской границе стала понемногу рассасываться.
Но очередная восьмидневная задержка на грузовой транспортной магистрали, связывающей Южный Кавказ, прежде всего Армению с Россией, в очередной раз подчеркивает важность создания новых транспортных коммуникаций, которые стали возможны после окончания второй Карабахской войны и подписания Заявления между Азербайджаном, Арменией и Россией, где в девятом пункте говорится о разблокировании и строительстве транспортных коммуникаций в регионе.
Российский ученый, доктор исторических наук, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко в разговоре с обозревателем haqqin.az особо отметил, что Зангезурский коридор сыграет на руку и Армении, и Азербайджану, и другим странам Южного Кавказа. А количество контейнеров, которые пойдут по этой дороге, когда затихнут все политические баталии вокруг проекта, будет огромным.
Верхний Ларс как точка невозврата
Дарьяльский перевал, соединяющий Северный Кавказ с Южным, был известен еще древнегреческому ученому-географу Страбону. В конце XVIII века, после подписания Георгиевского трактата между Российской империей и Грузией, движение по перевалу стало более активным. В 1803 году, после первой реконструкции дороги военным ведомством Российской империи, Дарьяльский перевал получил свое сегодняшнее название - Военно-Грузинская дорога.
В 1863 году дорога была шоссирована, а в 1910-1914-м гг. планировалось даже строительство трамвайной линии от Владикавказа до Тифлиса. Но планы строительства прервала Первая Мировая война.
В XXI веке Военно-грузинская дорога стала единственной транспортной магистралью, связывающей Армению с Россией. С 2006 по 2010 г., во время обострения отношений между Россией и Грузией, пограничный КПП Верхний Ларс российские власти закрыли на ремонт. Затем КПП был открыт. Но уже в 2020 году для увеличения пропускной способности дороги из федерального бюджета на реконструкцию КПП Верхний Ларс было выделено два миллиарда рублей (около 30 миллионов долларов).
Реконструкция КПП началась в третьем квартале текущего года. И как сообщил компетентный источник в Северо-Кавказском таможенном управлении России, работа закончится в конце третьего квартала 2022 года. В результате реконструкции пропускная способность КПП должна увеличиться для легковых автомобилей с 200 до 1900 в сутки, автобусов с 30 до 60 и грузовых машин со 170 до 600. Казалось бы, физических и юридических лиц – пользователей КПП ожидают замечательные результаты: увеличение пропускной способности легковых машин возрастет почти в десять раз, а грузовиков в 3,5 раза.
Однако в случае с Военно-Грузинской дорогой есть и институциональная проблема, которую невозможно решить любыми расширениями пропускной способности КПП, даже если его и вовсе уберут с российско-грузинской границы. Это фактор погоды. Дело в том, что движение по дороге в осеннее-зимний и весенний период чревато высокой вероятностью сильных снегопадов, схода лавин и селевых потоков. Стоит отметить, что известный проект автомобильных путешествий по миру Autospies.com ставит Военно-Грузинскую дорогу на третье место в мире по опасности.
Поэтому представляется, что реконструкция КПП Верхний Ларс станет актуальной для российских туристов, которые со второй половины 2010-х годов открыли для себя южнокавказское, прежде всего грузинское туристическое направление.
В допандемийные годы через КПП в высокий туристический сезон, июль-август, в Грузию через КПП Верхний Ларс, по подсчетам российских пограничников, проезжало 10-12 тысяч российских туристов ежедневно.
Что касается крупнотоннажной, грузовой составляющей Военно-Грузинской дороги, то необходимо иметь не просто запасной коридор, а транспортную магистраль, которая станет работать бесперебойно, вне зависимости от погодного фактора. И эту бесперебойность сегодня может обеспечить только железная дорога.
Преимущества Зангезурского транспортного коридора
Сегодняшняя стандартная пропускная способность КПП Верхний Ларс, как уже сказано выше, 200 грузовых автомобилей в сутки. По факту, как сообщил источник на КПП Верхний Ларс, в сутки проезжает 300-400 грузовиков в обе стороны. Осенью и весной, а также в предпраздничные дни нагрузка на КПП возрастает. В такие дни по КПП может проходить до 500 грузовиков. Но каждый год зимой, особенно в конце зимы и ранней весной, в снегопады, а также во время схода лавин в горах, КПП периодически закрывают на неопределенное время, и тогда фуры стоят в ожидании проезда сутками. Бывали случаи, когда рефрижераторы стояли на КПП до десяти дней.
Современная железнодорожная магистраль позволит избежать зависимости от погодных факторов. Кроме того, себестоимость железнодорожных грузовых перевозок во много раз ниже автомобильных. По мнению Алексея Малашенко, Зангезурский транспортный коридор также сыграет на пользу расширению экономического евразийского пространства. Есть мнение, что в Зангезурском коридоре заинтересован и Китай. Конечно, замечет ученый, от Пекина до Зангезура далеко, но когда проект будет реализован, пусть и без участия китайского капитала, использовать его китайцы все равно будут. Если же уйти от политических спекуляций, которых сегодня так много вокруг этого немногим более 40 километрового участка, то Зангезурский коридор - очень важный экономический проект для Южного Кавказа, да и для стран вокруг него, отмечает Малашенко.
Армянский фактор
По мнению Алексея Малашенко, опасения армян связаны с тем, что Зангезурский коридор понизит суверенность Армении на Южном Кавказе. Но эти опасения находятся в контексте вчерашнего дня. А народам Армении и Азербайджана, считает ученый, надо смотреть в будущее. И в этом плане наиболее тяжело сейчас армянскому премьер-министру Пашиняну. Несмотря на то, что его сейчас обвиняют во всех грехах, как считает ученый, он понимает трагедию сегодняшней ситуации в Армении. В условиях, в которых он сейчас находится, ведет он себя взвешенно и разумно. И в Армении, как отмечает Малашенко, есть люди, которые думают о будущем своей страны.
Зангезур плюс
Проект Зангезурского коридора сейчас перегружен политическими инсинуациями, а в продолжение дальнейшей реализации будет перегружен еще больше. Но именно в этом проекте, где необычайно велики политические амбиции, их хорошо бы отставить в сторону и задуматься о национальных государственных интересах. И это важно как для Армении, так и для Азербайджана. Думать о будущем. Конечно, это очень тяжело, безумно тяжело, но кто первый задумается и приложит все силы к решению, тот принесет пользу своим народам.
Сейчас, несмотря ни на что, уже можно с уверенностью говорить, что проект, как особо отмечает российский эксперт, пусть не в ближайшей, но среднесрочной перспективе будет реализован. Эта дорога сработает всем на руку. «Да, мы платим за прошлое, но думать нужно о будущем. Сейчас там политика довлеет над экономикой. Это тоже можно понять и оправдать, - соглашается Алексей Малашенко, - но главное, когда заработает Зангезурский транспортный коридор, обычные люди и в Армении, и в Азербайджане станут жить лучше».