Сергей Жарков, специально для haqqin.az 20:00

Только в понедельник после восьмидневного перерыва, вызванного снегопадами, открылся контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс, который соединяет Россию и Грузию и находится на Военно-Грузинской дороге, воспетой еще русскими поэтами XIX века. После чего многокилометровая пробка из более чем двух тысяч грузовых крупнотоннажных машин на российско-грузинской границе стала понемногу рассасываться. Но очередная восьмидневная задержка на грузовой транспортной магистрали, связывающей Южный Кавказ, прежде всего Армению с Россией, в очередной раз подчеркивает важность создания новых транспортных коммуникаций, которые стали возможны после окончания второй Карабахской войны и подписания Заявления между Азербайджаном, Арменией и Россией, где в девятом пункте говорится о разблокировании и строительстве транспортных коммуникаций в регионе.

Российский ученый, доктор исторических наук, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко в разговоре с обозревателем haqqin.az особо отметил, что Зангезурский коридор сыграет на руку и Армении, и Азербайджану, и другим странам Южного Кавказа. А количество контейнеров, которые пойдут по этой дороге, когда затихнут все политические баталии вокруг проекта, будет огромным. Верхний Ларс как точка невозврата Дарьяльский перевал, соединяющий Северный Кавказ с Южным, был известен еще древнегреческому ученому-географу Страбону. В конце XVIII века, после подписания Георгиевского трактата между Российской империей и Грузией, движение по перевалу стало более активным. В 1803 году, после первой реконструкции дороги военным ведомством Российской империи, Дарьяльский перевал получил свое сегодняшнее название - Военно-Грузинская дорога. В 1863 году дорога была шоссирована, а в 1910-1914-м гг. планировалось даже строительство трамвайной линии от Владикавказа до Тифлиса. Но планы строительства прервала Первая Мировая война. В XXI веке Военно-грузинская дорога стала единственной транспортной магистралью, связывающей Армению с Россией. С 2006 по 2010 г., во время обострения отношений между Россией и Грузией, пограничный КПП Верхний Ларс российские власти закрыли на ремонт. Затем КПП был открыт. Но уже в 2020 году для увеличения пропускной способности дороги из федерального бюджета на реконструкцию КПП Верхний Ларс было выделено два миллиарда рублей (около 30 миллионов долларов). Реконструкция КПП началась в третьем квартале текущего года. И как сообщил компетентный источник в Северо-Кавказском таможенном управлении России, работа закончится в конце третьего квартала 2022 года. В результате реконструкции пропускная способность КПП должна увеличиться для легковых автомобилей с 200 до 1900 в сутки, автобусов с 30 до 60 и грузовых машин со 170 до 600. Казалось бы, физических и юридических лиц – пользователей КПП ожидают замечательные результаты: увеличение пропускной способности легковых машин возрастет почти в десять раз, а грузовиков в 3,5 раза. Однако в случае с Военно-Грузинской дорогой есть и институциональная проблема, которую невозможно решить любыми расширениями пропускной способности КПП, даже если его и вовсе уберут с российско-грузинской границы. Это фактор погоды. Дело в том, что движение по дороге в осеннее-зимний и весенний период чревато высокой вероятностью сильных снегопадов, схода лавин и селевых потоков. Стоит отметить, что известный проект автомобильных путешествий по миру Autospies.com ставит Военно-Грузинскую дорогу на третье место в мире по опасности.

Поэтому представляется, что реконструкция КПП Верхний Ларс станет актуальной для российских туристов, которые со второй половины 2010-х годов открыли для себя южнокавказское, прежде всего грузинское туристическое направление. В допандемийные годы через КПП в высокий туристический сезон, июль-август, в Грузию через КПП Верхний Ларс, по подсчетам российских пограничников, проезжало 10-12 тысяч российских туристов ежедневно. Что касается крупнотоннажной, грузовой составляющей Военно-Грузинской дороги, то необходимо иметь не просто запасной коридор, а транспортную магистраль, которая станет работать бесперебойно, вне зависимости от погодного фактора. И эту бесперебойность сегодня может обеспечить только железная дорога. Преимущества Зангезурского транспортного коридора Сегодняшняя стандартная пропускная способность КПП Верхний Ларс, как уже сказано выше, 200 грузовых автомобилей в сутки. По факту, как сообщил источник на КПП Верхний Ларс, в сутки проезжает 300-400 грузовиков в обе стороны. Осенью и весной, а также в предпраздничные дни нагрузка на КПП возрастает. В такие дни по КПП может проходить до 500 грузовиков. Но каждый год зимой, особенно в конце зимы и ранней весной, в снегопады, а также во время схода лавин в горах, КПП периодически закрывают на неопределенное время, и тогда фуры стоят в ожидании проезда сутками. Бывали случаи, когда рефрижераторы стояли на КПП до десяти дней.