Рекордное с начала пандемии ежедневное число заражений коронавирусом

За последнюю неделю в мире зарегистрировано рекордное число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии: согласно подсчетам AFP, каждый день выявлялось более 935 тысяч новых случаев.

Доминирующим вариантом во многих странах остается "омикрон". Большинство новых случаев заражения (около полумиллиона) регистрируется в Европе. По данным AFP, всего с 22 по 28 декабря в мире зарегистрировано 6 млн 550 тысяч случаев заражения, то есть в среднем 935 тысяч в день.