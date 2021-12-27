Рекордное с начала пандемии ежедневное число заражений коронавирусом
За последнюю неделю в мире зарегистрировано рекордное число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии: согласно подсчетам AFP, каждый день выявлялось более 935 тысяч новых случаев.
Доминирующим вариантом во многих странах остается "омикрон". Большинство новых случаев заражения (около полумиллиона) регистрируется в Европе. По данным AFP, всего с 22 по 28 декабря в мире зарегистрировано 6 млн 550 тысяч случаев заражения, то есть в среднем 935 тысяч в день.
По сравнению с предыдущей неделей рост составил 37% - это, по мнению агентства, говорит о том, что вирус распространяется с беспрецедентной скоростью.
Цифры минувшей недели также побили предыдущий рекорд, установленный с 23 по 29 апреля этого года, когда ежедневно в среднем фиксировалось 817 тысяч случаев заражения.
Ранее США и европейские страны сообщили о рекордном ежедневном росте случаев заболевания Covid-19 с начала пандемии по мере распространения варианта "омикрон".