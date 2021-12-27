Ветераны второй карабахской войны получат ежемесячную президентскую стипендию

Ветеранам второй карабахской войны будет предоставлена президентская стипендия в размере 80 манатов в месяц. Об этом сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты.

В ведомстве отметили, что наряду с присвоением звания «Ветеран войны» участникам второй карабахской войны в проактивном порядке им будет предоставлена ежемесячная президентская стипендия.

«Статус «Ветеран войны» и соответствующее удостоверение будут вручены лицам, участвовавшим в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджана в период с 27 сентября по 10 ноября 2020 года», - говорится в сообщении Минтруда.