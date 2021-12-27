Ветераны второй карабахской войны получат ежемесячную президентскую стипендию
Ветеранам второй карабахской войны будет предоставлена президентская стипендия в размере 80 манатов в месяц. Об этом сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты.
В ведомстве отметили, что наряду с присвоением звания «Ветеран войны» участникам второй карабахской войны в проактивном порядке им будет предоставлена ежемесячная президентская стипендия.
«Статус «Ветеран войны» и соответствующее удостоверение будут вручены лицам, участвовавшим в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджана в период с 27 сентября по 10 ноября 2020 года», - говорится в сообщении Минтруда.
Согласно распоряжению президента, соответствующие структуры после утверждения статуса внесут информацию в подсистему «Зефер» Министерства труда и социальной защиты населения.
«С 1 января 2022 года министерство будет назначать ежемесячную стипендию президента Азербайджанской Республики в размере 80 манатов лицам, которым был присвоен статус «Ветеран войны», - подчеркнули в ведомстве.