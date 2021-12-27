Кадыров: В близкое окружение Путина не вхожу, но...

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе прямого эфира в своем Instagram заявил, что не входит в так называемое близкое окружение президента РФ Владимира Путина. В то же время региональный руководитель отметил, что у него всегда есть возможность позвонить российскому лидеру.

«У меня есть отношения с руководством страны как главы региона. Я даже не вхожу в близкое окружение президента и председателя правительства. Да, связи у меня есть. Я думаю, что меня терпят, прощают и поддерживают благодаря бывшим дружеским отношениям Ахмата-Хаджи Кадырова и Владимира Путина», – сказал глава Чечни.

Кроме того, как подчеркнул Кадыров, ему никто не предлагает делать какие-либо заявления, в том числе и затрагивающие целостность Украины как государства. «Никто ни разу не говорил делать заявления в отношении Украины или других государств. Мне никто не звонит, не говорит, чтобы я делал заявления по таким вопросам. У меня отношения со всем руководством, начиная с президента, заканчивая министрами и администрацией, как у главы субъекта. Да, когда есть необходимость, я звоню президенту, и он отвечает, поддерживает, принимает необходимые решения по социально-экономическим вопросам», – заключил Кадыров.