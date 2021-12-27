Подробности телефонного разговора Али Асадова и Михаила Мишустина
Между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным состоялся телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
Главы правительств обсудили актуальные вопросы развития российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в различных областях, а также интеграционное взаимодействие на пространстве Содружества Независимых Государств.
Особое внимание уделено противодействию коронавирусной инфекции и массовой иммунизации населения.
Али Асадов и Михаил Мишустин отметили важное значение деятельности трёхсторонней Рабочей группы с участием заместителей глав правительств Азербайджана, Армении и России по разблокированию транспортных и экономических связей в Закавказье.