Путин считает продуктивными встречи с лидерами СНГ

Президент РФ Владимир Путин назвал продуктивными состоявшиеся накануне встречи в рамках неформального саммита СНГ в Петербурге.

"На мой взгляд, вчерашние встречи были очень продуктивными, мы поговорили по целому ряду направлений развития отношений со странами СНГ", - сказал глава российского государства, которого цитирует ТАСС.

В среду президент РФ проводит переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. По мнению российского лидера, "сегодня есть возможность в спокойном режиме, не спеша поговорить о двусторонних отношениях России и Белоруссии".