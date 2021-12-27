В Армении уверены: ввод железной дороги в Азербайджан принесет Еревану серьезные инвестиции

"Понятно, что участок на территории Армении придется восстанавливать практически с нуля, поскольку рельсы и шпалы были разобраны еще в 2000-х и проданы в Иран. В короткий период моего премьерства я выступил против подобного "бизнеса", запретив продажу, после чего столкнулся с серьезным недовольством тогдашнего президента Роберта Кочаряна", - заметил бывший премьер.

Проект, по оценкам Саркисяна, интересен не только непосредственным участникам, но и для потенциальных инвесторов, что, на его взгляд, является залогом осуществления в будущем немалых инвестиций в армянскую экономику.

По мнению Саркисяна, как правило, любые территории на которых работают железные дороги, всегда вызывают интерес инвесторов. И иностранные инвесторы будут инвестировать в Армению хотя бы потому, что данная инфраструктура будет связывать 80-миллионные рынки Турции и Ирана.

Армянское издание напоминает, что 16 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил достигнутую на встречах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи и Брюсселе договоренность о строительстве участка железной дороги Горадиз – Мегри – Ордубад – Джульфа – Ерасх (Араздеен). В связи с чем поручил начать подготовительные работы для строительства на ее армянских участках. По его словам, Армения и Азербайджан планируют завершить строительство в течение 2-3 лет.

Согласно предварительным расчетам Министерства территориального управления и инфраструктур Армении, восстановление железной дороги на территории Армении обойдется в более $226 млн. $221 млн необходимы на восстановление 45-километрового участка в Мегри, еще $5 млн – на восстановление километрового участка в Ерасхе.