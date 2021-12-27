«Стройнее, чем когда-либо». Ким Чен Ын поразил своей новой внешностью
Британское издание Daily Mail сравнило недавние фотографии северокорейского лидера Ким Чен Ына со снимками трехлетней давности и отметило, как похудел глава КНДР.
Снимки опубликовало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), они были сделаны на заседании пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК).
Daily Mail сравнило эти кадры с фотографиями, сделанными в январе 2019-го и в марте 2020 года. «Ким Чен Ын выглядит стройнее, чем когда-либо», – отметило издание.
Kim Jong Un continues to look slimmer than ever as he addresses officials on North Korea's 'next stage of victory' https://t.co/gWlr7YfXUv— Daily Mail Online (@MailOnline) December 29, 2021
Правительству КНДР пришлось запретить своим гражданам обсуждать состояние первого лица, так как слухи о «подорванном здоровье» Ким Чен Ына стали распространяться со скоростью пожара. Чиновники объяснили снижение веса тем, что северокорейский лидер стал «меньше есть ради страны».
Ранее стало известно о серьезной нехватке в КНДР продовольствия, которая была вызвана пандемией коронавируса. Эксперты уточнили, что напряженная ситуация будет сохраняться до тех пор, пока страна не откроет границу с Китаем.