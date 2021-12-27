«Стройнее, чем когда-либо». Ким Чен Ын поразил своей новой внешностью

Daily Mail сравнило эти кадры с фотографиями, сделанными в январе 2019-го и в марте 2020 года. «Ким Чен Ын выглядит стройнее, чем когда-либо», – отметило издание.

Правительству КНДР пришлось запретить своим гражданам обсуждать состояние первого лица, так как слухи о «подорванном здоровье» Ким Чен Ына стали распространяться со скоростью пожара. Чиновники объяснили снижение веса тем, что северокорейский лидер стал «меньше есть ради страны».

Ранее стало известно о серьезной нехватке в КНДР продовольствия, которая была вызвана пандемией коронавируса. Эксперты уточнили, что напряженная ситуация будет сохраняться до тех пор, пока страна не откроет границу с Китаем.