Переговоры президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились. Всего встреча лидеров двух государств продолжалась три часа. Общение происходило в стенах Константиновского дворца, у президентов также была возможность пообщаться в неформальной обстановке. После встречи они договорились поиграть в хоккей, сообщают российские СМИ.

В рамках мероприятия главы государств договорились углубить сотрудничество России и Беларуси в военной сфере. В частности, политики заявили, что будут продолжать проводить совместные военные учения на территории Беларуси, предложения о которых уже поступили из Минска в Москву.