Самолет Брюссель – Ереван не долетел до Армении

Самолет, выполнявший рейс Брюссель – Ереван, вынужденно вернулся в бельгийскую столицу после того как в него ударила молния.

Бельгийский сайт Aviation24 сообщает, что самолет А-320, на борту которого находились 180 пассажиров, вылетел из Брюсселя в 13:55 по местному времени с опозданием на 45 минут. На высоте примерно 7 500 метров, над территорией Люксембурга, в самолет ударила молния. Пилоты приняли решение немедленно вернуться в Брюссель. Полет отложили на 24 часа.