Bakcell инвестировала 226 млн манатов в экономику Азербайджана за последние 3 года

За последние три года компания Bakcell инвестировала в экономику Азербайджана 226 млн манатов. Эти инвестиции, направленные на продолжение и дальнейшее развитие деятельности компании, будут также способствовать увеличению объема валового внутреннего продукта Азербайджана в долгосрочной перспективе.

Значительная часть этой суммы инвестирована в развитие телекоммуникационной инфраструктуры, расширение покрытия сети 4G в регионах страны и развертывание высококачественной мобильной сети в Карабахе.

В то же время компания Bakcell, реализующая масштабную программу корпоративной социальной ответственности, за последние три года вложила значительные средства в целый ряд социальных проектов. К ним относятся проекты компании, направленные на борьбу с пандемией, уменьшение последствий Второй Карабахской войны, восстановление Карабаха и создание равных условий для детей и молодежи с ограниченными возможностями.

Bakcell продолжит инвестировать значительные средства в экономику Азербайджана, внося свой вклад в развитие телекоммуникационного сектора страны. В 2021 году мобильная сеть Bakcell была в очередной раз названа компанией Ookla® самой быстрой сетью в Азербайджане.

Сегодня сеть Bakcell, насчитывающая более 8 700 базовых станций, охватывает 99,9% населения Азербайджана и 92,4% территории страны.