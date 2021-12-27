Во сколько обойдется «среднестатистическое» новогоднее застолье?

Стандартное новогоднее меню азербайджанской семьи из четырех человек сложилось еще в советские времена. Блюда праздничного стола состоят в основном из закусок, двух-трех салатов, двух горячих блюд, десерта, фруктов, алкогольных и безалкогольных напитков.

В канун Нового года haqqin.az традиционно подсчитывает, во сколько обойдется праздничный стол из расчета цен на продукты в супермаркетах и рынках Баку.

Исходя из цен на рынке, ингредиенты столичного салата, винегрета и сельди под шубой (250 граммов на человека), которые давно стали непременным атрибутом новогоднего меню, обойдутся примерно в 55-60 манатов. В расчет берется 700-граммовая банка майонеза - 3,90 маната или сметана - 2,7-3,70 маната, банка зеленого горошка - 3,45 маната, сладкой кукурузы - 3,5 маната, картофель, яйца, куриное филе, свекла, маринованные огурцы и пр. За сыр, колбасное ассорти, мясные копчености, а также свежую зелень, огурцы, помидоры придется заплатить еще 45 манатов.

Из горячих блюд прежде всего всеми любимый в Азербайджане плов. Для плова килограмм телятины или баранины обойдется в 15 манатов. Вместе с рисом четырьмя видами сухофруктов, пряностями и прочими ингредиентами плов обойдется в 45-47 манатов. Рыба - в 13-15 манатов. Таким образом, горячее будет стоить для средней бакинской семьи порядка 60-65 манатов.

Ну и какой же праздник без десерта: орешков, фисташек, изюма, торта, фруктов и прочих сладостей, а значит, надо приплюсовать к расходам еще минимум 40 манатов.

Напитки: король новогоднего стола – конечно же, шампанское, соки, минеральная вода – итого 25-28 манатов.

И таким образом, новогодний стол 2022 года среднестатистической бакинской семье из четверых человек обойдется примерно в 235 манатов.