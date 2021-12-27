Медики назвали специфичный симптом «омикрона»

Как пишет британская Express, на «затуманенное мышление» пожаловались около 50% пациентов с коронавирусом.

Новый штамм коронавируса «омикрон» может провоцировать изменения в мыслительных процессах. Об этом свидетельствуют данные приложения ZOE COVID.

При этом «омикрон» отличается от других штаммов тем, что «туман в голове» возникает вскоре после заражения. Вероятно, такой симптом связан с повреждением дыхательной, кровеносной, выделительной и других систем организма.

Также новый вариант COVID-19 способен негативно влиять на память и сбивать с толку даже при таких простых действиях, как выбор между чаем или кофе, говорится в исследовании Бангорского университета.

«Похоже, что COVID-19 влияет на различные части нашего тела, включая наш мозг и другие системы органов», – пояснил врач Эндрю Бадсон. Он уточнил, что повреждения легких, сердца, почек или других органов и сопутствующие симптомы могут нарушить работу мозга. Предполагается, что «омикрон» вызывает это состояние с самого начала заражения, а не спустя некоторое время, как при «долгом ковиде».

Разработчики ZOE COVID напомнили также о других специфических признаках «омикрона» – потере аппетита, насморке, головной боли, усталости, боли в горле и чихании.