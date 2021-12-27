Из России выдворили гражданина Азербайджана: обвиняется в хищении $1 млн

"В международном аэропорту Внуково имени А.Н. Туполева состоялось административное выдворение за нарушение законодательства РФ гражданина Азербайджана Рамиза Гулиева. На родине он обвиняется в совершении мошенничества", - передает ТАСС заявление пресс-центра.

Гражданин Азербайджана Рамиз Гулиев, обвиняемый в хищении $1 млн, выдворен из России. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

По информации азербайджанской стороны, в марте 2013 года в Баку Гулиев взял в долг у знакомого более $1 млн под предлогом организации собственного бизнеса, но деньги не вернул. "После предъявления обвинения в совершении мошенничества он был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола", - добавили в ведомстве.

В российском МВД отметили, что в ходе оперативных мероприятий было установлено, что фигурант проживает на территории Москвы. В октябре 2021 года Гулиев был задержан.