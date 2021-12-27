Путин и Байден созвонятся за день до Нового года

По словам Хорн, Байден намерен "обсудить ряд вопросов, в том числе предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией".

Президент США Джо Байден планирует в четверг, 30 декабря, провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, передает телеканал CNN со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

Телеканал утверждает со ссылкой на представителя администрации США, что разговор предложил президент РФ и Байден принял эту идею. Разговор намечен на 15:30 по местному времени (23:30 по Москве).

В Кремле подтвердили информацию о предстоящем телефонном разговоре Путина и Байдена 30 декабря. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России в четверг поздно вечером проведет телефонный разговор с американским коллегой. "Действительно, на завтра поздно вечером запланирован телефонный разговор Путина с президентом США", - сказал он ТАСС.