Путин и Байден созвонятся за день до Нового года
Президент США Джо Байден планирует в четверг, 30 декабря, провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, передает телеканал CNN со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.
По словам Хорн, Байден намерен "обсудить ряд вопросов, в том числе предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией".
Телеканал утверждает со ссылкой на представителя администрации США, что разговор предложил президент РФ и Байден принял эту идею. Разговор намечен на 15:30 по местному времени (23:30 по Москве).
В Кремле подтвердили информацию о предстоящем телефонном разговоре Путина и Байдена 30 декабря. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России в четверг поздно вечером проведет телефонный разговор с американским коллегой. "Действительно, на завтра поздно вечером запланирован телефонный разговор Путина с президентом США", - сказал он ТАСС.