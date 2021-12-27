В Грузии автобус с туристами упал с обрыва: есть погибшие

Три человека погибли, пятеро пострадали в результате падения с обрыва микроавтобуса с туристами у Жинвальского водохранилища в Грузии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на грузинский телеканал «Рустави-2».

По данным ТВ, всего в микроавтобусе находились восемь человек. Двое погибли на месте, еще один пострадавший – сразу же как был доставлен в местную больницу. Все пассажиры были туристами. Они ехали на отдых на горнолыжный курорт Гудаури.

"Рустави-2" со ссылкой на врача больницы, в которую были доставлены пострадавшие, утверждает, что туристы являются гражданами Молдовы.

Случившееся подтвердили и в пресс-службе МВД Грузии, однако отказались говорить, граждане какой страны находились в микроавтобусе. По данным ведомства, в связи с ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти двух или более человек" УК Грузии, что карается лишением свободы на срок от шести до 10 лет.