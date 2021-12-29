Роботы заменят китайских солдат на границе с Индией

Национально-освободительная армия Китая (НОАК) заменит солдат, несущих службу в приграничных с Индией районах Тибета, роботами. Об этом сообщает британская Daily Mail.

По данным издания, роботы будут использоваться для работы в высокогорных районах на границе с Индией, поскольку солдатам трудно выполнять задачи по охране территории в условиях морозного разреженного горного воздуха. Руководство НОАК решило частично заменить управляемыми роботами личный состав.

Речь идет о моделях Mule-200 и Sharp Claws, так как они могут перевозить на себе припасы и укомплектованы стрелковым вооружением.

В дополнение к роботам-пограничникам в Тибет поступят 150 вездеходов Lynx, которые могут быть переоборудованы как для транспортировки грузов, так и для ведения артиллерийского огня.