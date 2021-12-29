Грузинский политолог: Тбилиси должен войти в формат «3+3»

Участие Грузии в формате «3+3» необходимо стране и отвечает интересам Запада. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия политолог Арчил Сихарулидзе.

«То, что делает Грузия, – это аванпост догматизма, и это надо прекратить. Не для того, чтобы стать пророссийскими, как у нас банально это заявляют, а для того, чтобы посмотреть правде в глаза и осознать, что мы никуда не убежим с Южного Кавказа», - отметил политолог.

10 декабря в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы «3+3» под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. В МИД РФ отметили, что «представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече».