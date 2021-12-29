Международный обозреватель британской Times Роджер Бойс рассказал о некоторых тлеющих конфликтах, которые сейчас оказались в тени российско-украинского и китайско-тайваньского противостояния, однако могут полыхнуть уже в этом году.

"Конечно, это очевидные зреющие конфликты – между Россией и Украиной и между Китаем и Тайванем – но там все-таки завертелись колеса дипломатии и, несмотря на бряцание оружием, ни Москва, ни Пекин, наверное, не готовы пойти на полномасштабные силовые действия", - пишет Бойс, слова которого приводит BBC News.

Но есть и очаги или источники конфликтов, которые сейчас оказались на периферии внимания западной дипломатии, считает журналист. Первый из них – пакистанский порт Гвадар, где, как пишет Бойс, Китай, вкладывая гигантские деньги, строит де-факто целый китайский город на конце одного из ответвлений своего гигантского проекта транспортного коридора "Один пояс, один путь". Однако этим, по сведениям Бойса, недовольны местные жители и пакистанские исламисты.

Второй болевой точкой Бойс считает сирийскую Латакию и ее порт: там, как пишет Бойс, израильтяне начали подрывные операции против иранских сил в Сирии, там же поблизости находится российская база Хмеймим.

Наконец обозреватель Times призывает не забывать о Северной Корее и ее быстро растущей армии хакеров, которые могут доставить много неприятностей и Южной Корее, и более далеким странам.