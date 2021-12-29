Гражданская жена Саакашвили заявила, что экс-президент Грузии в критическом состоянии
Гражданская жена Михаила Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины Лиза Ясько заявила во время эфира в Facebook, что политик находится в критическом состоянии, передает РИА Новости.
"После двух дней, когда не пускали никого к Михаилу, сегодня руководство больницы разрешило украинскому консулу зайти к Михаилу Саакашвили, и мы получили информацию, в каком состоянии он сейчас находится. Состояние критическое, он практически все время лежит, у него неврологические приступы, медицинской помощи он не получает. К сожалению, сейчас его состояние очень слабое, и это не шутки", - отметила Ясько.