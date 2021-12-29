Зеленского обвиняют в нарушении Конституции Украины

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении девяти статей Конституции из-за подписания указа о санкциях Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против телеканалов «Первый независимый» и UkrLive. Об этом сообщается на сайте ОПЗЖ.

«Вчерашний указ президента Украины о введении санкций против двух телеканалов – «Первого независимого» и UkrLive – это очередное подтверждение беззакония в нашей стране. Когда я прочел указ президента Украины и дополнение к нему, то открыл Конституцию и сразу насчитал нарушение девяти статей. Распоряжение нарушает прописанные в основном законе страны права на свободу слова и работу – ее потеряют журналисты телеканалов. Кроме того, Зеленский нарушил присягу президента, в которой обещал защищать свободу слова, а СНБО превысил свои полномочия», - написал Загородный.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о стратегии информационной безопасности. Информационная политика России обозначена в ней как угроза демократическим государствам.