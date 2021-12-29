«Одна из причин роста цен»: Китай скупил половину продовольствия в мире

Как сообщает Nikkei со ссылкой на оценку Минсельхоза США, Китай держит на складах 69% мировых запасов маиса, 60% риса, 51% пшеницы и более 30% соевых бобов. За последнее десятилетие эта доля выросла примерно на 20 процентных пунктов. В 2020 году Китай закупил продовольствия на рекордные $98,1 млрд, увеличив импорт на 22% за год и на 360% за последние 10 лет.

Китай наращивает закупки базовых продовольственных товаров, миллионами тонн cкладируя рис и зерно в государственный резерв, размер которого превышает совокупные запасы всех остальных стран мира вместе взятых, пишет finanz.ru.

Госзапасы продовольствия в Китае достигли исторически максимального уровня, сообщил в ноябре глава Национальной администрации резерва зерна Цинь Юйюн. «Наши резервы пшеницы покрывают потребности на полтора года», - сказал он, добавив, что у страны нет «абсолютно никаких проблем с продовольствием».

Один из крупнейших складов, где зерно и бобы хранятся в 310 гигантских силосах, расположен в порту Далянь на северо-западе страны. Туда из США и Бразилии доставляются маис, пшеница и соя, поставки которых выросли в 2-12 раз за последние пять лет.

«Накопление запасов в Китае – одна из причин роста цен» на продовольствие в мире, говорит АКио Шибата, президент Natural Resource Research Institute в Токио.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) оценила рост мировых цен на продовольствие в ноябре в 27,3%. Организация отслеживает цены на 95 важнейших продовольственных товаров. Зерно из-за китайского насоса подорожало на 23,2%, растительное масло – на 53%, молочная продукция – на 19,1%, мясо – на 17,6%, сахар – на 40%. По словам старшего научного сотрудника University of Warwick Алистера Смита, еда дорожает со скоростью, которой мир не видел полвека – с 1973-74 годов.

«Если учитывать реальные цены, то купить еду на мировом рынке сейчас труднее, чем практически в любой год с 1961-го, когда ООН начала вести статистику», - говорит Смит. Все из-за стагнации сельского хозяйства в Китае, отравления почв и стягивания крестьян в крупные города, что ведет к неспособности страны прокормить себя самостоятельно.