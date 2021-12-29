Эмин Амруллаев активно взялся за баскетбол
Министр образования Эмин Амруллаев, избранный недавно на пост президента Федерации баскетбола Азербайджана, провел встречу с баскетбольной общественностью страны.
В собрании приняли участие члены Совета правления Федерации, игроки национальных команд, судьи, тренеры и др.
Эмин Амруллаев рассказал о текущей ситуации в азербайджанском баскетболе, о подготовке к новому сезону и планах на будущее. Участники встречи обсудили с новым президентом поставленные задачи, выступили со своими предложениями и рекомендациями.