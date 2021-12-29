Министр назвал сроки строительства ж/д из Армении в Иран через Нахчыван

Строительство участка железной дороги Ерасх - Нахчыван - Джульфа можно провести за год, сообщил министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян.

"По предварительным расчетам, чтобы начать эксплуатацию этого участка, перевозку грузов, понадобится от 10 месяцев до 1 года, для остальных - больше времени", - цитирует его Sputnik Армения.

Саносян указал, что на некоторых участках требуется выполнить большой объем работ. Другие участки требует восстановления, что значительно легче, добавил армянский министр. Самый важный из них - от Ерасха до Нахчывана и дальше в направлении Ирана.

Саносян отметил, что в районе Мегри и Горадиза ситуация гораздо сложнее - там старая дорога разобрана.

По его словам, процесс восстановления железной дороги продолжительный, идут обсуждения. Параллельно проводится работа на экспертном уровне. На вопрос, когда начнутся работы, армянский министр отметил, что это произойдет после определенных уточнений.