Эксперт о постковидных симптомах «омикрона»

Постковидный синдром после перенесенного «омикрона» не будет отличаться от состояния после заражения другими вариантами коронавируса, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью RT.

"Если речь идет о классическом течении COVID-19 [при заражении «омикроном», которое наблюдают наши коллеги из ЮАР, скорее всего, и постковидный синдром будет таким же, как после заражения другими штаммами", - сказала Пшеничная.

Эксперт отметила, что в ЮАР сначала болели молодые люди, чаще всего болели легко. Поэтому у них не было выраженного постковидного синдрома: «А последствия для людей старшей возрастной группы, которые начали болеть после молодежи, пока сложно оценить: прошло слишком мало времени».