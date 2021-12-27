В Ереване заявили, что власти могут снять эмбарго на турецкие товары

Власти Армении в четверг могут принять окончательное решение в связи с продлением или отменой эмбарго на турецкие товары, заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.

Керобян напомнил, что решение о введении эмбарго на турецкие товары было принято, исходя из политических причин в октябре 2020 года. Керобян считает, что и решение о снятии также будет обусловлено политикой: "В политическом плане процессы идут по положительному сценарию. С этой точки зрения обоснованность продления запрета ослабляется".

В то же время Керобян отметил, что турецкая лира снизилась по отношению к доллару, поэтому и турецкие товары подешевели, что увеличило риски для армянских производителей. "В правительстве нет единого мнения, но поскольку вовлеченные в переговорный процесс люди лучше владеют общей картиной, окончательное решение будет принято завтра в результате консультаций. Мы будем иметь решение, которое может быть и в виде отсутствия решения, то есть в виде снятия запрета", - заявил он.

Керобян сообщил, что в течение года министерство изучало влияние этого запрета на экономику Армении и зафиксировало как очень положительные, так и крайне отрицательные влияния. Среди отрицательных влияний он отметил влияние эмбарго на инфляцию.