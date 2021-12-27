Что Лукашенко подарил Путину
Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил президенту РФ Владимиру Путину в ходе визита в Санкт-Петербург корзину с продуктами и набор бокалов. Об этом сообщил близкий к белорусскому президенту Telegram-канал «Пул Первого».
«Как всегда корзина вкуснейшего белорусского: колбасы, сыры. А еще набор бокалов», - говорится в публикации канала.
На фотографии, в частности, есть сыр маскарпоне от белорусского производителя Bonfesto. Ввоз сыра маскарпоне в Россию из Западной Европы запрещен в качестве ответных мер на санкции.
В ходе визита Лукашенко в Россию президенты обсудили интеграционные процессы между двумя странами в сфере налогообложения, финансов и таможенного законодательства. Путин и Лукашенко также приняли участие в товарищеском хоккейном матче, который проходил в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне.