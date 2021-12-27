Байден потребует отвод российских войск от Украины?
В ходе запланированного на 30 декабря телефонного разговора президентов США и РФ будет обсуждаться Украина. Журналист Джек Детч со ссылкой на одного из высокопоставленных чиновников Белого дома утверждает, что, в частности, Джо Байден призовет Владимира Путина принять меры к деэскалации.
JUST IN: The Biden admin "would like to see a return" of Russian forces built up along Ukrainian border: senior admin official.— Jack Detsch (@JackDetsch) December 29, 2021
U.S. seeing more movement from the Russians ahead of Biden-Putin call on Thurs. "It is not entirely static from our perspective," the official said.
"Мы продолжаем наблюдать значительное присутствие российских войск на и вокруг границ с Украиной. Мы продолжаем говорить российской стороне... что для реального прогресса на переговорах, для достижения безопасности и стабильности в Европе будет необходим контекст деэскалации, а не эскалации", - подчеркнул представитель администрации Байдена, слова которого привел в Twitter журналист.
Он добавил, что американский лидер "даст ясно понять, что есть дипломатический путь к деэскалации напряженности в регионе, если президент Путин в нем заинтересован".
Если же случится обострение, то США и Европа применят санкции, а также планируют поставить в Украину дополнительное вооружение.