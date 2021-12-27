Байден потребует отвод российских войск от Украины?

В ходе запланированного на 30 декабря телефонного разговора президентов США и РФ будет обсуждаться Украина. Журналист Джек Детч со ссылкой на одного из высокопоставленных чиновников Белого дома утверждает, что, в частности, Джо Байден призовет Владимира Путина принять меры к деэскалации.

"Мы продолжаем наблюдать значительное присутствие российских войск на и вокруг границ с Украиной. Мы продолжаем говорить российской стороне... что для реального прогресса на переговорах, для достижения безопасности и стабильности в Европе будет необходим контекст деэскалации, а не эскалации", - подчеркнул представитель администрации Байдена, слова которого привел в Twitter журналист.

Он добавил, что американский лидер "даст ясно понять, что есть дипломатический путь к деэскалации напряженности в регионе, если президент Путин в нем заинтересован".

Если же случится обострение, то США и Европа применят санкции, а также планируют поставить в Украину дополнительное вооружение.