Хорошие новости о коронавирусе

Исследования, проведенные в Англии и Шотландии, показывают, что заражение "омикроном" реже приводит к госпитализации по сравнению с дельта-вариантом коронавируса. Лабораторные тесты показали, что "омикрон" менее способен инфицировать клетки легких. По мнению ученых, это может означать, что, хотя этот вариант коронавируса может частично избегать иммунного ответа организма человека из-за множества мутаций в шиповом белке, он не так успешно распространяется. Кроме того, выяснилось, что ревакцинация значительно защищает от заболевания.

В конце второго года пандемии все же есть несколько позитивных новостей о борьбе с ним. Дойче велле пишет, что три исследования, проведенные в Великобритании и Австралии, дают надежду на то, что быстро распространяющийся «омикрон» может вызывать более легкое течение коронавируса.

Данные исследования, проведенного в австралийском штате Новый Южный Уэльс, тоже обнадеживают, говорит ведущий немецкий вирусолог Кристиан Дростен. По его словам, в обществе, в котором подавляющее большинство вакцинировано (95% взрослого населения), количество госпитализаций с "омикроном" сократилось более чем наполовину по сравнению с "дельтой".

Однако многое еще остается под вопросом. Более мягкое течение болезни также может быть связано с тем, что новым вариантом вируса теперь заражаются группы населения, которые имеют повышенный иммунитет благодаря прививкам или перенесенной ранее инфекции.

Если подтвердятся данные о том, что "омикрон" вызывает менее тяжелое протекание болезни, чем "дельта", это может оказать значительное влияние на ход пандемии, потому что "омикрон" вскоре вытеснит предыдущий вариант, который все еще доминирует во многих частях мира.

Еще одна хорошая новость заключается в том, что вакцина от Novavax, которая недавно была одобрена в ЕС, по данным компании, дает эффективную защиту от варианта "омикрон". Дополнительная прививка повышает иммунный ответ, как показывает идущее сейчас исследование эффективности этой вакцины в качестве бустерной.

Вакцина от Novavax - это белковая вакцина, которая благодаря проверенной технологии производства является реальной альтернативой для скептиков вакцинации. Если люди принципиально не выступают против вакцинации, они вскоре могут быть привиты белковыми вакцинами, потому что такие препараты используются десятилетиями для защиты от полиомиелита, столбняка, гепатита B или гриппа.

Позитивные новости пришли и от шведско-британской компании AstraZeneca, сообщившей, что ее векторная вакцина также хорошо работает в качестве бустера против "омикрона". По данным компании, уровень антител к "омикрону" после ревакцинации выше, чем у людей, переболевших этим вариантом коронавируса.

Ранее производители мРНК-вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna заявили, что третья доза их препаратов также эффективно действует против "омикрона".

Кроме того, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) перед Рождеством в экстренном порядке одобрило применение таблеток Paxlovid американского концерна Pfizer. По данным Pfizer, промежуточный анализ результатов испытаний показал, что препарат снижает риск госпитализации и смерти пациентов с COVID-19 на 89 процентов.

Кроме того, 23 декабря FDA одобрило применение таблеток от ковида, разработанных американским фармацевтическим концерном Merck в сотрудничестве с Ridgeback Biotherapeutics. Препарат под названием Molnupiravir предназначен для лечения взрослых, находящихся в группе риска, у которых болезнь протекает в легкой и средней форме.