В США отреагировали на возвращение Азербайджаном армянских военнослужащих

США приветствуют возвращение Азербайджаном Армении пяти армянских военнослужащих. Об этом говорится в публикации Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США в Twitter.

"Мы приветствуем возвращение Азербайджаном 29 декабря пяти армянских военнослужащих, задержанных 16 ноября 2021 года," - отмечается в публикации.