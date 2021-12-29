В США отреагировали на возвращение Азербайджаном армянских военнослужащих
США приветствуют возвращение Азербайджаном Армении пяти армянских военнослужащих. Об этом говорится в публикации Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США в Twitter.
"Мы приветствуем возвращение Азербайджаном 29 декабря пяти армянских военнослужащих, задержанных 16 ноября 2021 года," - отмечается в публикации.
We welcome Azerbaijan's December 29 return of five Armenian servicemembers who were detained on November 16, 2021.— DoS Europe and Eurasia (@StateEUR) December 29, 2021
Напомним, в среду, 29 ноября, Азербайджан при посредничестве Венгрии передал Армении пять армянских военнослужащих, задержанных 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении в Кельбаджарском направлении границы.
Отметим, что 26 ноября, 4 декабря и 19 декабря нынешнего года Азербайджан вернул Армении 21 военнослужащего.