Три российские компании проявили интерес к ветроэнергетике Азербайджана

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Три компании из РФ заявили о своем интересе к ветроэнергетике в Азербайджане и определятся с проектами в первой половине 2022 года. Как стало известно Туран, на предложение правительства Азербайджана развивать сегмент «зеленой энергетики» уже откликнулись ЛУКОЙЛ, РусГидро и многопрофильная компания «Энерготранспроект». Как сообщил «Туран» председатель Совета директоров «Энерготранспроект» Александр Ларин, «данная компания вместе с ЛУКОЙЛ приступила к подбору для себя совместного проекта по строительству ветростанции в азербайджанском секторе Каспия с учетом имеющегося у них опыта по созданию офшорных энергомощностей».

«ПАО «РусГидро» (контрольный пакет акций у правительства РФ) и «Энерготранспроект» совместно планируют создание ветромощностей на суше Азербайджана, не исключено, что и на вновь присоединенных территориях Карабахского региона Азербайджана», — сообщил Ларин. Согласно стратегии ЛУКОЙЛ, цель компании в области возобновляемой энергетики – повышение конкурентоспособности группы «ЛУКОЙЛ» за счет реализации проектов ВИЭ для производства «зеленой» энергии. Основные задачи касаются сокращения выбросов парниковых газов, получения синергетического эффекта от строительства объектов ВИЭ в организации нефтегазодобычи и переработки (обеспечения потребностей предприятий группы ЛУКОЙЛ), производства электроэнергии для сети. В сообщении указывается, что по Азербайджану цели по ВИЭ уточняются. Группа «РусГидро» является одним из крупнейших российских энергетических холдингов (60 ГЭС и другие активы) и имеет большой опыт в производстве энергии на базе возобновляемых источников (энергии водных потоков, солнца, ветра и геотермальной энергии). В этой компании 61,7% уставного капитала принадлежит правительству РФ, 12,95% — ПАО «Банк ВТБ», остальное — миноритарным акционерам. «Энерготранспроект» является обществом с ограниченной ответственностью с одним акционером. В активе этой компании, история которой насчитывает 15 лет, значатся 25 энергетических проектов.