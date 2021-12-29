Три российские компании проявили интерес к ветроэнергетике Азербайджана
Три компании из РФ заявили о своем интересе к ветроэнергетике в Азербайджане и определятся с проектами в первой половине 2022 года.
Как стало известно Туран, на предложение правительства Азербайджана развивать сегмент «зеленой энергетики» уже откликнулись ЛУКОЙЛ, РусГидро и многопрофильная компания «Энерготранспроект».
Как сообщил «Туран» председатель Совета директоров «Энерготранспроект» Александр Ларин, «данная компания вместе с ЛУКОЙЛ приступила к подбору для себя совместного проекта по строительству ветростанции в азербайджанском секторе Каспия с учетом имеющегося у них опыта по созданию офшорных энергомощностей».
«ПАО «РусГидро» (контрольный пакет акций у правительства РФ) и «Энерготранспроект» совместно планируют создание ветромощностей на суше Азербайджана, не исключено, что и на вновь присоединенных территориях Карабахского региона Азербайджана», — сообщил Ларин.
Согласно стратегии ЛУКОЙЛ, цель компании в области возобновляемой энергетики – повышение конкурентоспособности группы «ЛУКОЙЛ» за счет реализации проектов ВИЭ для производства «зеленой» энергии.
Основные задачи касаются сокращения выбросов парниковых газов, получения синергетического эффекта от строительства объектов ВИЭ в организации нефтегазодобычи и переработки (обеспечения потребностей предприятий группы ЛУКОЙЛ), производства электроэнергии для сети. В сообщении указывается, что по Азербайджану цели по ВИЭ уточняются.
Группа «РусГидро» является одним из крупнейших российских энергетических холдингов (60 ГЭС и другие активы) и имеет большой опыт в производстве энергии на базе возобновляемых источников (энергии водных потоков, солнца, ветра и геотермальной энергии). В этой компании 61,7% уставного капитала принадлежит правительству РФ, 12,95% — ПАО «Банк ВТБ», остальное — миноритарным акционерам.
«Энерготранспроект» является обществом с ограниченной ответственностью с одним акционером. В активе этой компании, история которой насчитывает 15 лет, значатся 25 энергетических проектов.
Объясняя «Туран» интерес энергокомпаний к ВИЭ, Ларин сказал: «В ближайшие 5 лет любой товар — от шариковой ручки до газа — будет сопровождаться «зеленым сертификатом», чтобы было понятно, какое количество углерода выделилось при его производстве. Без этого не сможет работать ни одна энергокомпания в мире, поэтому в портфели каждой уважающей себя компании появляются проекты по ВИЭ».
Агентство напоминает, что SOCAR на старых месторождениях еще пять лет назад установила 6 малых ветряных турбин суммарной мощностью 63-66 МВт. И ведет консультации с европейскими партнерами по новой «климатической повестке».
Правительство Азербайджана планирует с 2022 года провести тендеры на продажу небольших энергомощностей ВИЭ с тем, чтобы к 2030 году довести общую долю в энергобалансе до 30% с текущих 17,3% (с учетом всех видов ВИЭ). Технический потенциал ветроэнергетики в Азербайджане оценивается в 3 тыс мегаватт, экономический – 800 мегаватт.
Текущая суммарная мощность энергосистемы страны (с учетом и ВИЭ) – больше 7 тыс МВт при КПД – около 40%, но энергия ветра и солнца пока используются по минимуму (около 1-2%).
К 2023-24 гг ожидается реализация в Азербайджане проекта с ACWA Power на строительство ветряной электростанции на 240 МВт, а также Nasdar — по солнечной энергетике.