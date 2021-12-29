Дочь азербайджанского полковника Улькер Мамедова выдала свыше ста террористов

Мустафа Докумаджи был лидером «Группы Докумаджи», группы боевиков ИГИЛ из Турции. Члены группировки совершили теракт перед железнодорожным вокзалом в Анкаре в 2015 году, в результате чего погибли более 100 человек, сотни получили ранения.

По сообщениям турецких СМИ, женщина сбежала из Сирии в Турцию в октябре после того, как ее муж был убит в результате удара беспилотника. Против нее возбудили уголовное дело по обвинению в принадлежности к террористической организации. У женщины взяли показания, и она рассказала о том, как она познакомилась и вышла замуж за Мустафу Докумаджи, как уехала в Сирию и чем там занимался ее муж.

Гражданка Азербайджана Улькер Мамедова, жена Мустафы Докумаджи, «эмира Турции» в рядах террористической группировки ИГИЛ, заявила суду, что ее муж сменил имя на «Хаджар», потому что ревновал к одноименной марке шоколада, производимого в Турции.

В своих показаниях в отделении полиции Адыямана в октябре этого года Улькер Мамедова предоставила информацию о 103 гражданах Турции, которые воевали в составе ИГИЛ. Она рассказала, что познакомилась с Мустафой Докумаджи в социальных сетях, уехала учиться в Турцию. После свадьбы супруги переехали в Сирию в 2014 году. Мамедова родилась во влиятельной семье в Азербайджане, ее отец был полковником. Улькер утверждала, что ее муж «заставил ее остаться в зоне влияния ИГИЛ». Но при этом она дескать не участвовала в деятельности террористической организации.

«Я отправилась в Сирию ради своих детей. Мой муж-фанатик бросил бы их в разгар войны. Как я, как мать, могла себе это позволить», - сказала она в суде. Улькер сказала, что ее муж знал людей, совершивших теракт на вокзале в Анкаре, но она сама не была с ними знакома. «Они вместе с мужем ездили в Сирию. Но я не признаю, не поддерживаю никаких террористических акций. Я вела обычную жизнь в регионе, подконтрольном ИГИЛ, не вмешивалась ни в какую их деятельность. В августе 2020 года мой муж погиб в результате воздушной атаки. Мой муж был опасным человеком. Он не отпускал меня в Турцию, потому что знал, что я могу сбежать», - подчеркнула азербайджанка.

После убийства мужа Мамедова связалась с его братом Суатом Докумаджи, которому рассказала, что хочет вернуться в Турцию. Тот посоветовал ей подойти к границе и сдаться турецким солдатам.

Прокурор не счел заявление Мамедовой искренним, предположив, что она не рассказала все, что знала об ИГИЛ и деятельности мужа. Гособвинитель потребовал осудить ее как члена террористической группировки. Однако судебная коллегия пришла к иному выводу. С учетом того, что женщина добровольно сдалась, предоставила информацию о структуре и деятельности ИГИЛ, было принято решение об ее освобождении из зала суда…