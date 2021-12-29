Ильхам Алиев поддержал фермеров: право собственности на землю! новый поворот
В Азербайджане стартовал процесс оформления государственный счет долевых земель, не обеспеченных документами на право собственности. Речь идет об участках, которые в советское время находились на балансе совхозов и колхозов, а после были распределены среди населения на основании списков, утвержденных решением местных органов исполнительной власти - в рамках земельной реформы 1996 года. Владельцы использовали землю в течение многих лет, но по определенным причинам не задокументировали ее. Это привело к определенным проблемам, в частности при выдаче субсидий.
Провести данный процесс поручили Государственной службе по вопросам имущества при Министерстве экономики.
Как сообщили haqqın.az в ведомстве, граждане, не получившие документы на собственность в Бейлагане, Имишли, Барде, Саатлы, Агсу, Кюрдамире, Шемахе, Гахе, Ярдымлы, Агстафе, Сабирабаде и Нефтчале, воспользовались регистрационными услугами для получения соответствующей выписки на бесплатной основе, предоставив только удостоверение личности. Процесс осуществляется в рамках указа президента «О некоторых вопросах, связанных с регулированием земельных отношений», изданного в октябре текущего года. Данный указ предусматривает документальное закрепление за счет государственных средств земельных наделов, не обеспеченных документами собственности. В общей сложности в течение трех лет процесс охватит около 50 тысяч семей.
С 1 января 2025 года субсидии аграриям-землепользователям будут выдаваться на основании выписки из госреестра недвижимости о праве собственности, аренды или пользования земельным участком. Любые другие документы основанием для получения субсидии считаться не будут.
Начальник отдела контроля за землепользованием Минсельхоза Фирудин Тагиев заявил haqqın.az, что в 1996 году в ходе земельной реформы земли колхозов и совхозов были переданы в качестве долевых земель семьям, проживающим на этой территории. Поскольку реформы проводились ускоренными темпами, в некоторых случаях, по приблизительным подсчетам, 50 тысяч производителей не смогли получить документы о праве собственности.
«Есть определенные причины. Иногда собственники не соглашались с разделом или земельный документ не совпадал с фактической территорией участка. В результате часть собственников так и не получила никаких документов, другой части выдали технические документы. А технический документ никак не подтверждает форму собственности», - пояснил Тагиев.
К проблемам, по словам представителя Минсельхоза, данная ситуация начала приводить при выдаче субсидий. После внедрения системы электронного сельского хозяйства недовольство усилилось.
«Выяснилось, что есть те, кто не может получить субсидии, несмотря на фактическое проведение сева. Поэтому были подготовлены предложения правительству. Президент издал соответствующий указ в пользу фермеров. Те, кто до сих пор не смог оформить права собственности, в рамках исполнения данного указа смогут получить документы за счет государства, то есть без взимания пошлин или других платежей».
Министерству экономики даны поручения по проведению процесса документирования за счет государственных средств. А Министерство сельского хозяйства займется просвещением фермеров. Соответствующие поручения получила и служба ASAN Xidmət.
Начальник отдела Минсельхоза добавил, что гражданам, которые еще не получили документы, на подачу заявок предоставлено время до 31 мая следующего года.
«Фермеры должны знать, что «голубой документ» — это кадастровый план земельного участка. Этот документ юридической силы не имеет и носит технический характер. То есть при получении субсидии он не имеет юридической силы», - сообщил он.
Отметим, что в рамках земельной реформы в Азербайджане более 860 тысяч семей получили земельные наделы.