В Азербайджане стартовал процесс оформления государственный счет долевых земель, не обеспеченных документами на право собственности. Речь идет об участках, которые в советское время находились на балансе совхозов и колхозов, а после были распределены среди населения на основании списков, утвержденных решением местных органов исполнительной власти - в рамках земельной реформы 1996 года. Владельцы использовали землю в течение многих лет, но по определенным причинам не задокументировали ее. Это привело к определенным проблемам, в частности при выдаче субсидий.

Как сообщили haqqın.az в ведомстве, граждане, не получившие документы на собственность в Бейлагане, Имишли, Барде, Саатлы, Агсу, Кюрдамире, Шемахе, Гахе, Ярдымлы, Агстафе, Сабирабаде и Нефтчале, воспользовались регистрационными услугами для получения соответствующей выписки на бесплатной основе, предоставив только удостоверение личности. Процесс осуществляется в рамках указа президента «О некоторых вопросах, связанных с регулированием земельных отношений», изданного в октябре текущего года. Данный указ предусматривает документальное закрепление за счет государственных средств земельных наделов, не обеспеченных документами собственности. В общей сложности в течение трех лет процесс охватит около 50 тысяч семей.

С 1 января 2025 года субсидии аграриям-землепользователям будут выдаваться на основании выписки из госреестра недвижимости о праве собственности, аренды или пользования земельным участком. Любые другие документы основанием для получения субсидии считаться не будут.

Начальник отдела контроля за землепользованием Минсельхоза Фирудин Тагиев заявил haqqın.az, что в 1996 году в ходе земельной реформы земли колхозов и совхозов были переданы в качестве долевых земель семьям, проживающим на этой территории. Поскольку реформы проводились ускоренными темпами, в некоторых случаях, по приблизительным подсчетам, 50 тысяч производителей не смогли получить документы о праве собственности.

«Есть определенные причины. Иногда собственники не соглашались с разделом или земельный документ не совпадал с фактической территорией участка. В результате часть собственников так и не получила никаких документов, другой части выдали технические документы. А технический документ никак не подтверждает форму собственности», - пояснил Тагиев.