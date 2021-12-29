Свидетелями больших социальных реформ мы стали еще в 2019 году. Зарплаты и прочие социальные выплаты возросли тогда в среднем на 100%, а в некоторых сферах еще больше. Более того, были сформированы новые виды социального обеспечения. Сумма выделенных из госбюджета для обеспечения такого роста дополнительных средств составила 3 млрд манатов.

В Азербайджане вот уже как два года продолжается пандемия коронавируса, страна переживает поствоенный период. Казалось бы, тут не особенно размахнешься в социальной сфере – колоссальные деньги уходят на решение самых жизненно важных задач. Можно привести множество примеров, когда в других странах в подобной ситуации власти вынуждены идти на сокращение именно социальных расходов. Но Азербайджан, в отличие от многих таких стран, продолжает увеличивать социальные расходы. И в последние три года этот рост, осуществляемый на основании поручений главы государства, носит устойчивый характер.

А уже в 2020 году в результате реализации этих реформ ежегодная сумма выделенных денег составила дополнительно еще 600 млн манатов. Более того, в декабре 2020 года были подписаны новые указы главы государства о повышении с начала 2021 года стипендий для семей шехидов и инвалидов войны, Национальных героев. Были учреждены и вовсе новые стипендии.

Масштабы проделанной за три года работы действительно впечатляют. Но буквально в эти дни страна вступила в новый этап реформ. В очередной раз повышены зарплаты и социальные выплаты. А сумма выделенных государством средств для обеспечения нового роста в течение года составит 1,5 млрд манатов. Таким образом, в течение трех лет сумма выделенных для увеличения социальных выплат в целом превышает 5 млрд манатов.

Особое внимание привлекает тот факт, что в последние три года в Азербайджане стало традицией вступать в каждый новый год с серьезным социальным ростом.

Новый год – праздник радости. А для 2,1 млн граждан Азербайджана, которые вступают в новый этап, ознаменованный усилением их материального обеспечения, увеличением объема денежных средств, которые они отныне будут получать, эта радость станет двойной. И эта огромная прослойка включает как работающих граждан, так и тех, кому государство выплачивает социальные пособия. В эту категорию входят люди с инвалидностью, оказывающие услуги лицам I степени инвалидности, дети с ограниченными возможностями здоровья и обслуживающие их лица, получающие пособия по возрасту пожилые люди, получающие пособия из-за потери кормильца, семьи, в которых более пяти детей, студенты и др.

Только за последние три года выделенные на социальные пособия средства возросли на 2,4 млрд манатов и составили 6,4 млрд манатов, минимальная зарплата увеличилась в три раза, минимальная пенсия – в 2 раза, прочие социальные выплаты – в 2-3 раза.

К примеру, если в начале 2019 года мать, ухаживающая за ребенком с ограниченными возможностями здоровья, получала 82 маната, то всего за три года эта сумма возросла в 3,4 раза и составила уже 280 манатов. А это укрепляет надежду на то, что в предстоящие 3-4 года эта сумма снова возрастет в несколько раз. А ведь новая прибавка распространилась на лиц, получающих пособия по возрасту (эти пособия за 3 года возросли в 2,5 раза), матерях, имеющих более пяти детей (ежемесячное пособие для них за три года возросло в 2,1 раза за каждого ребенка) и прочих представителях малозащищенных слоев населения.

В своем комментарии для haqqin.az Министерство еще раз подчеркнуло, что Азербайджан за последние три года вступил в период ускоренного социального развития, который можно характеризовать как переломный. Потому что созданы возможности для вступления в новый этап с социальными успехами и наметившимся ростом благополучия населения.