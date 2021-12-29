Саакашвили вернули в тюрьму

Специальная пенитенциарная служба вернула экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из военного госпиталя в Гори в тюрьму №12 в Рустави, куда он был помещен изначально после задержания, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на телеканал "Рустави 2".

"Эти люди получили конкретное задание о том, что Саакашвили должен встретить Новый год в тюрьме, и они выполняют его", – заявил соратник экс-президента, депутат парламента от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили журналистам у госпиталя. Он также напомнил о словах Саакашвили, который ранее заявил, что если его увезут из госпиталя в тюрьму, он возобновит голодовку.

Специальная пенитенциарная служба пока не делала заявлений.

Перевод экс-президента планировался еще 27 декабря, но пенитенциарная служба отложила его из-за ухудшения состояния здоровья экс-президента. По словам Саакашвили, он потерял сознание, когда оказывал сопротивление тем, кто пытался увезти его из военного госпиталя.