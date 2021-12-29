Первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил воинские части, дислоцированные в Кельбаджарском районе. Об этом haqqin.az сообщили в оборонном ведомстве страны.

Начальник генштаба армии ознакомился с условиями, созданными для состава штаба и военнослужащих соединения, осмотрел введенную в эксплуатацию столовую.

К.Велиев поинтересовался социально-бытовыми условиями военнослужащих, несущих службу на высоте до 3400 метров на государственной границе с Арменией, и, понаблюдав за деятельностью противника из командно-наблюдательного пункта, дал дополнительные указания по организации и ведению боевого дежурства.

Пообедав с военнослужащими, начальник Генерального штаба поздравил с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом. В заключение отличившимся на службе военнослужащим от имени министра обороны были вручены ценные подарки.