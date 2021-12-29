В среду, 29 декабря, в прокуратуру Агдамского района поступила информация об огнестрельном ранении жителя Баку Анара Рагимли (1993 года рождения), полученном на освобожденных территориях Агдамского района. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

«В результате предварительного расследования было установлено, что сотрудник Bakcell Анар Рагимли при выполнении своих служебных обязанностей получил ранение в результате обстрела со стороны незаконных армянских вооруженных формирований», - говорится в заявлении.

По факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 214.2.3, 29, 120.2.7, 29, 120.2.11, 228.3 и другим УК Азербайджана. В настоящее время следствие по делу продолжается.