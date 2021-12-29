Бывший переводчик американских военных раскрыл детали задержания Саддама Хусейна

Утверждения США, что бывший президент Ирака Саддам Хусейн был найден американскими военными в яме, где он якобы скрывался, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости сотрудничавший с американскими военными иракский переводчик.

По его словам, Хусейн не прятался в яме, а был в некой комнате на ферме и, предположительно, молился. Переводчик утверждает, что сам он не смог залезть в яму, она была слишком узкая, а политик был слишком слаб, чтобы прятаться в «норе». Он отметил, что это была «обычная комната» без средств связи, в ней были лишь гардероб, две кровати, радио, диктофон, маленький телевизор, кое-какая одежда и обувь.

Экс-переводчик добавил, что поимку Хусейна могли сфабриковать, чтобы американская коалиция против Ирака не потерпела поражение, а авторитет властей не пострадал.