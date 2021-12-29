Бывший переводчик американских военных раскрыл детали задержания Саддама Хусейна
Утверждения США, что бывший президент Ирака Саддам Хусейн был найден американскими военными в яме, где он якобы скрывался, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости сотрудничавший с американскими военными иракский переводчик.
По его словам, Хусейн не прятался в яме, а был в некой комнате на ферме и, предположительно, молился. Переводчик утверждает, что сам он не смог залезть в яму, она была слишком узкая, а политик был слишком слаб, чтобы прятаться в «норе». Он отметил, что это была «обычная комната» без средств связи, в ней были лишь гардероб, две кровати, радио, диктофон, маленький телевизор, кое-какая одежда и обувь.
Экс-переводчик добавил, что поимку Хусейна могли сфабриковать, чтобы американская коалиция против Ирака не потерпела поражение, а авторитет властей не пострадал.
Вторжение в Ирак международной коалиции во главе с США произошло в 2003 году. Под предлогом борьбы с международным терроризмом и поиска оружия массового уничтожения был свергнут и казнен президент страны Саддам Хусейн. Экс-президент Ирака Саддам Хусейн казнен рано утром 30 декабря 2006 года накануне мусульманского праздника Ид аль-Адха. Власти страны привели в исполнение смертный приговор, вынесенный в ноябре того же года Высшим иракским трибуналом во главе с судьей Рауфом Абдель Рахманом. Хусейна признали виновным в расправе над 148 жителями шиитской деревни Эд-Дуджейль после совершенного там покушения на иракского лидера. Сторонники Хусейна после его казни обещали отомстить причастным к "расправе" над свергнутым иракским вождем. В 2013 году был убит палач, приведший в исполнение скандальный смертный приговор, вызвавший критику не только у сторонников Хусейна, но и в мире в целом.