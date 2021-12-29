Жириновский написал Ильхаму Алиеву: вы – мудрый лидер прекрасной страны

«Вы как мудрый лидер прекрасной страны внесли весомый вклад в процесс преобразований в Азербайджане и продолжаете реализовывать очень важные государственные программы», - говорится в поздравительном письме депутата Государственной Думы, лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского по случаю дня рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В своем письме Жириновский выразил надежду на развитие российско-азербайджанских отношений.

«Надеюсь, отношения между нашими государствами будут носить более полезный характер на основе взаимного уважения», - написал российский политик.