Азербайджанский моряк бросился в море в казахстанском порту

По словам главы пресс-службы ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (Azerbaijan Caspian Shipping Closed Joint-Stock Company) Мехмана Мехтиева, паром 28 декабря вышел из порта Алят с 33 вагонами на борту и 29 декабря встал на якорь на рейде у Курика из-за неблагоприятных погодных условий.

На принадлежащем ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) пароме « Карабах », вставшем на якорь у казахстанского порта Курик, произошел трагический инцидент.

30 декабря около 08:45 с борта судна бросился в море третий механик Захир Аскерали оглу Мастиев (1981 года рождения). Экипаж судна тут же бросил на воду спасательные круги и спустил на воду шлюпку. Однако моряк отказался от помощи.

По словам членов экипажа, З.Мастиев в ходе плавания жаловался на семейные проблемы и просил временно заменить его другим механиком, чтобы он смог решить их. Ему разрешили после возвращения в порт уйти с судна.

Соответствующие структуры Казахстана и Азербайджана проинформированы в связи с инцидентом. Ведутся поиски Захира Мастиева.