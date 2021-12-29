Александр Караваев, автор haqqin.az 11:49

В Санкт-Петербурге завершилась традиционная неформальная встреча глав СНГ. Каждый год повестка официальная, публичная формируется наиболее актуальными проблемами года. За последние двадцать лет их последовательно сменяли вызовы сепаратизма, терроризма, оранжевых революций, установление рыночных цен на газовый экспорт и транзит, проблемы миграций и рынка труда. Уходящий стал вторым годом пандемии, поэтому основная тема вращалась вокруг санитарно-эпидемиологического взаимодействия и синхронизации общих усилий.

Россия предложила инициативу «санитарный щит», направленную на укрепление и модернизацию всей системы санэпиднадзора СНГ, включая лабораторную инфраструктуру. Фактически эта работа уже ведется по направлениям совместных научных исследований, подготовки кадров, оснащению лабораторий. Единый «санитарный щит» должен основываться на современной, технологически независимой от внешних доноров инфраструктуре: единая сеть лабораторий, научных центров, санитарно-карантинных пунктов пропуска, работающих в единой системе координат. Из доклада главного санитарного врача РФ стало известно, что прологом к подобной системе координации будет взаимодействие России с Узбекистаном, Киргизией, Таджикистаном и Туркменией (между Роспотребнадзором и Министерством здравоохранения Узбекистана подписана дорожная карта, проект дорожной карты подготовлен и с Минздравом Таджикистана). Создание центров санэпидконтроля во взаимодействии и софинансировании с российской стороной в этих странах может быть завершено к 2025 году. Центры станут самыми современными объектами поддержки исследований в области биологической безопасности, подготовки национальных кадров, разработки средств диагностики и лечения. Союз суверенитетов Перейдем от текущей повестки к более фундаментальным вопросам. Встреча за громадным круглым столом Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге наглядно показала, что число участников СНГ заметно снизилось за тридцать лет. В политическом плане Россия сделала ставку на наиболее надежных, считай - необходимых, партнеров-союзников. Если брать экономические критерии, то на тех соседей, где есть наиболее подходящая комбинация ресурсов и политических интересов местных элит во взаимодействии и интеграции с российским государством. В частности, один из факторов - демографический прирост. Если вывести за скобки славянское Союзное государство России и Беларуси, участники встречи в Санкт-Петербурге имеют достаточно масштабный прирост населения с 1991 года, исчисляемый десятками процентов. Опять же ядро взаимодействия СНГ в 2010-е годы - это регион Каспия и Центральная Азия.

Данные направления формируют и основные маршруты торговых оборотов. Согласно последним отчетам, объем взаимной торговли между странами Содружества в первом полугодии 2021 увеличился почти на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, превысив $110, почти на 9% превышая допандемический уровень. Итоговый саммит СНГ 2021-го проходил на фоне разговоров о потенциале «возрождения былого Союза». Нужно ли вкладывать в задачи СНГ такие смыслы? Вопрос риторический. Ушла эпоха, ушла идеология и партийный каркас КПСС. Осталась инфраструктура, люди, которые помнят как ошибки, так и задачи той трансрегиональной системы хозяйственно-экономической жизни. За тридцать лет изменились способы координации и управления, глобализация открыла новые возможности и провела свои собственные экономические маршруты. Целый ряд советских отраслей превратился в мощные производственные комплексы (холдинги и корпорации) с участием капитала и технологий из многих стран мира. Вот эти реалии как раз и отразил Путин в своей вступительной речи: «В целом сохранившиеся связи еще со времен Советского Союза играют свою положительную роль. Это общие коммуникации, общие предприятия, которые работают как партнеры, цепочки создания дополнительной стоимости в достаточно высокой степени кооперации – все это не только сохранилось, но многое было продвинуто, развито на совершенно новой почве, на совершенно новой базе».

Суть взаимодействия России с партнерами из СНГ как раз и изложена в этой формуле. На примерах Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Беларуси реализацию этого подхода можно видеть, что называется, в режиме текущего времени, по новым возникающим проектам в разных отраслях. В этом году казахстанское руководство привнесло предложение сделать ставку на расширение промышленной кооперации СНГ (новые совместные предприятия, обеспечивающие производственную связанность). Президент Токаев предложил разработать новую программу развития промышленных комплексов до 2025 года - с конкретными механизмами и инструментами поддержки. Если попытаться сгруппировать интересы участников СНГ, то мы увидим приблизительно такую структуру причин «якорения» государств вокруг России и между собой: - необходимость развивать связность с российским экономическим пространством Речь о всей совокупности связей - от уровня малого бизнеса частных хозяйств диаспор на территории РФ до интересов частно-государственных корпораций: взаимные поставки аграрной продукции и продовольствия, российские инвестиции и технологии, часть которых либо не имеет аналогов, либо выигрывает конкуренцию по соотношению цена-качество.

- сохранение политического уклада и суверенитета системы власти Грубо говоря, лидеры СНГ - это партнеры, заинтересованные в необходимости сохранения контрольного пакета власти в руках высшей группы. Политическая история последних тридцати лет показывает, что система вертикально интегрированной президентской власти во главе с национальным лидером более предпочтительна для функционирования институтов государства, чем состязательная демократия вокруг высшего политического поста, где обычно выигрывают представители олигархата. Поэтому вертикальная система имеет больше шансов на успех в международном пространстве и лучшим образом выступает в роли арбитра внутри страны, чем часто сменяемые лидеры партий и финансово-промышленных групп. За круглым столом СНГ остались представители именно такой модели государств постсоветской Евразии. - необходимость для России развивать «пояс соседей» Соседи бывают друзьями, а бывает - не сближаются, сохраняя дистанцию. Но нужно соблюдение правил общежития в доме и внесение «коммунальной платы» за инфраструктуру с коллективными обязанностями по поддержанию общего фонда имущества. Идея СНГ с начала 1990-х как раз исходит из такого понимаяния «общего пространства». К этому, каждое десятилетие, дополняются новые факторы, повышающие эффективность и скорость взаимодействия - цифровизация управления, госуслуг и торговых площадок. - безопасность и гарантия суверенитета Особый статус Баку Кто соблюдает данный пакет правил взаимодействия с Москвой, тот решает свои задачи. Можно посмотреть на пример Баку в решении карабахского вопроса, на пример Душанбе в ликвидации раскола гражданской войны и на пример Молдовы, где президент Воронин в последний момент «испугался» московского плана мирного урегулирования. Где не соблюдают этот набор правил, там возникают последствия - за примерами далеко ходить не нужно. Как любая система безопасности, российская система не гармонична и местами жестко диктует. Но другой вариант - это распад того малого, что имеется, не получив взамен ничего.