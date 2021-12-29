В Баку из дома похитили ребенка новость дополнена
В правоохранительные органы Баку поступило заявление в связи с похищением из дома 2-летнего ребенка.
Haqqin.az сообщает, что инцидент произошел 29 декабря в одном из частных домов в поселке Сабунчи. Проживающий в этом доме Р.Шихалиев сообщил правоохранительным органам о похищении его двухлетнего сына Мухаммеда неизвестной женщиной.
По данному факту в Сабунчинском районном управлении полиции начато расследование, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
В пресс-службе МВД агентству АПА подтвердили данный факт. Правоохранительные органы предоставят дополнительную информацию об этом инциденте.