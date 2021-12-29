Бывший министр обороны Армении угрожает рассказать всю правду

Адвокаты экс-министра обороны Армении Давида Тонояна обратились к следствию с ходатайством о прекращении уголовного преследования и получили отказ, передает газета Грапарак.

Издание, ссылаясь, на свои источники сообщает, что теперь защита Тонояна планирует обратиться в прокуратуру.

«Бывший министр сказал адвокатам, что, если ходатайство будет отклонено, он не будет молчать и сделает сенсационные заявления», - пишет газета.

Напомним, в отношении экс-главы оборонного ведомства возбуждено уголовное дело в связи со злоупотреблением служебными полномочиями высокопоставленными должностными лицами Минобороны страны при приобретении боеприпасов для нужд Вооруженных сил Армении.