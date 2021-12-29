Массовые аресты боевиков ИГИЛ в Турции

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) совместно с отделом по борьбе с терроризмом Управления безопасности Анкары провела операцию по задержанию 30 лиц, подозреваемых в связях с террористической организацией ИГИЛ, передает Anadolu.

На основании решения прокуратуры Анкары в четверг утром произведено 23 задержания, поиски других подозреваемых в терроризме продолжаются.

Согласно информации, часть подозреваемых в различные годы участвовала в террористической деятельности в конфликтных регионах.