Белорус, обыгравший в Лиге чемпионов «Карабах», стал главным тренером «Сумгаита»

Новым главным тренером футбольного клуба «Сумгаит» назначен белорус Алексей Бага. С 40-летним специалистом подписан контракт на два с половиной года.

За время футбольной карьеры Бага играл за белорусские БАТЭ и «Динамо» (Брест), а также за латвийский «Даугавпилс». Он дважды становился чемпионом Беларуси, выигрывал Кубок страны.

Свою тренерскую карьеру Алексей начал в БАТЭ, в котором в 2011-2018-х годах был помощником главного тренера. В 2018 году он стал главным тренером команды. Летом того года руководимый им чемпион Беларуси одолел «Карабах» (1:0, 1:1) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Правда, в групповой этап главного еврокубка БАТЭ в тот сезон не пробился, а продолжил выступление в Лиге Европы, где дошел до 1/16 финала, проиграв там лондонскому «Арсеналу».

После БАТЭ Алексей Бага работал в литовском «Жальгирисе», с которым в 2020 году выиграл чемпионство. Также он возглавлял казахстанский «Актобе», а в этом году сделал чемпионом белорусский клуб «Шахтер» из Солигорска.

Напомним, 16 декабря «Сумгаит» расторг контракт с главным тренером Айханом Аббасовым. Причиной послужили неудачные результаты команды в Премьер-лиге, где клуб занимает предпоследнее, 7-е место.