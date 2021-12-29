Противопожарные учения МЧС в метро ФОТО
Государственная служба пожарного надзора и Государственная служба пожарной охраны защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям провели пожарно-тактические учения на станции метро «Хатаи» ЗАО «Бакинский метрополитен».
Как сообщает сайт МЧС, основной темой пожарно-тактических учений стало «тушение условного пожара на этой станции».
Сначала через громкоговоритель было сообщено об условном пожаре, произошедшем в нижней части эскалатора станции. Сразу после этого сотрудники метрополитена приступили к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения и сообщили об этом на горячую линию «112» МЧС.
Затем соответствующие пожарные подразделения МЧС прибыли по адресу, где произошел условный пожар, и «потушили» его.
После завершения учений сотрудники МЧС разъяснили сотрудникам метрополитена правила действий во время чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров на территории метрополитена и использования первичных средств пожаротушения.