Путин поздравил Алиева

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим новым, 2022 годом президента Азербайджана Ильхама Алиева. Лидер России направил Ильхаму Алиеву поздравительное письмо. Об этом сообщает сайт Кремля.

В поздравлении отмечается, что встречи глав двух государств в Москве и в Сочи в уходящем году в полной мере подтвердили прочность стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном.

Выражена надежда на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-азербайджанских связей – это, как подчеркивается, отвечает коренным интересам народов двух государств.