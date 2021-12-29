Житель поселка Бина Хазарского района Самир Мамедов обратился в 3-е отделение полиции РУП и сообщил о том, что его дочь Фидан Мамедова (2003 г.р.) вышла из дома и не вернулась. Об этом сообщили в МВД.

Приметы пропавшей: рост 160 см, цвет волос - светло-каштановый, глаза карие, среднего телосложения. В последний раз она была одета в черные джинсы, розовую рубашку, белые кроссовки.

Всех, кто узнал девушку по фото или располагает о ней информацией, просят сообщить об этом в колцентр МВД 102, а также в 3-е отделение полиции Хазарского РУП, позвонив на (012) 456-03-02, (012) 590-72-03 и (050) 222-82-80, (055) 211-81-74, (051) 571-03-71.