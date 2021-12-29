Интересные экономические дискуссии развернулись в Армении под Новый год. Так, председатель Комиссии по защите конкуренции Гегам Геворгян , подводя итоги уходящего 2021-го, отметил, что подсолнечное масло в среднем подешевело за последние несколько месяцев на 300 драмов, цены на муку снизились примерно на 20 драмов за килограмм, а что касается яиц, то, как заверяют представители птицефабрик, дефицита этого продукта не будет.

А вот анализ армянских СМИ, наоборот, свидетельствует, что в уходящем году в Армении наблюдался неуклонный рост инфляции и цен на продукты питания, а также рост государственного долга. По официальным данным Центробанка Армении, уровень инфляции в 2021 году составил 9,6 процента, из которых 7 процентов пришлись на долю продуктов питания (по ряду данных из независимых источников, этот показатель чуть ли не вдвое выше).

На фоне удручающей экономической ситуации в Армении увеличился также объем государственного долга. Этот показатель увеличился до 4 триллиона 275 миллиарда драмов (около 8,9 млрд долларов по текущему курсу).

Армянское издание «Новости Армении-NEWS.am» приводит слова экономиста Вардана Бостанджяна, по мнению которого хороших сценариев экономического развития не будет. По прогнозам Бостанджяна, в наступающем году уровень инфляции может возрасти до 11–12 процентов, и это – наиболее существенный индикатор экстенсивной экономики, на фоне которого все другие показатели, представляемые в позитивном плане, неактуальны, а озвучиваемые властями цифры, не имеют ничего общего с реальностью.

«Правительство Армении описывает грустную реальность в максимально красочных тонах», - подчеркивает Вардан Бостанджян.

Впрочем, оставим в сторону инфляцию, которая, пусть и с меньшими темпами, растет в большинстве стран, охваченных пандемией коронавируса. В Армении, вопреки официальной позиции кабинета министров, продолжает расти государственный долг, который увеличился за десять месяцев уходящего года на 15,6 процента и составляет уже больше 9,2 миллиарда долларов.

Надо отметить, что в этом вопросе создалась довольно запутанная ситуация. С одной стороны, Комитет госдоходов регулярно сообщает об успешных сборах налоговых доходов, но с другой, правительство Армении продолжает быстрыми темпами накапливать долги. За истекший год на 10,6 процента увеличился внешний долг Армении (он составляет сегодня 647,4 миллиона долларов,) и больше чем на треть внутренний долг, составляющая на данный момент 593,4 миллиона долларов. Таким образом, на каждого гражданина Армении приходится долг в размере 3.104 доллара, выросший только за последний год на 418 долларов.