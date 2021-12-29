Яйца как последняя надежда Армении что там у соседей
Интересные экономические дискуссии развернулись в Армении под Новый год. Так, председатель Комиссии по защите конкуренции Гегам Геворгян, подводя итоги уходящего 2021-го, отметил, что подсолнечное масло в среднем подешевело за последние несколько месяцев на 300 драмов, цены на муку снизились примерно на 20 драмов за килограмм, а что касается яиц, то, как заверяют представители птицефабрик, дефицита этого продукта не будет.
А вот анализ армянских СМИ, наоборот, свидетельствует, что в уходящем году в Армении наблюдался неуклонный рост инфляции и цен на продукты питания, а также рост государственного долга. По официальным данным Центробанка Армении, уровень инфляции в 2021 году составил 9,6 процента, из которых 7 процентов пришлись на долю продуктов питания (по ряду данных из независимых источников, этот показатель чуть ли не вдвое выше).
На фоне удручающей экономической ситуации в Армении увеличился также объем государственного долга. Этот показатель увеличился до 4 триллиона 275 миллиарда драмов (около 8,9 млрд долларов по текущему курсу).
Армянское издание «Новости Армении-NEWS.am» приводит слова экономиста Вардана Бостанджяна, по мнению которого хороших сценариев экономического развития не будет. По прогнозам Бостанджяна, в наступающем году уровень инфляции может возрасти до 11–12 процентов, и это – наиболее существенный индикатор экстенсивной экономики, на фоне которого все другие показатели, представляемые в позитивном плане, неактуальны, а озвучиваемые властями цифры, не имеют ничего общего с реальностью.
«Правительство Армении описывает грустную реальность в максимально красочных тонах», - подчеркивает Вардан Бостанджян.
Впрочем, оставим в сторону инфляцию, которая, пусть и с меньшими темпами, растет в большинстве стран, охваченных пандемией коронавируса. В Армении, вопреки официальной позиции кабинета министров, продолжает расти государственный долг, который увеличился за десять месяцев уходящего года на 15,6 процента и составляет уже больше 9,2 миллиарда долларов.
Надо отметить, что в этом вопросе создалась довольно запутанная ситуация. С одной стороны, Комитет госдоходов регулярно сообщает об успешных сборах налоговых доходов, но с другой, правительство Армении продолжает быстрыми темпами накапливать долги. За истекший год на 10,6 процента увеличился внешний долг Армении (он составляет сегодня 647,4 миллиона долларов,) и больше чем на треть внутренний долг, составляющая на данный момент 593,4 миллиона долларов. Таким образом, на каждого гражданина Армении приходится долг в размере 3.104 доллара, выросший только за последний год на 418 долларов.
Впрочем, рядовых граждан Армении тревожит не столько размер госдолга, сколько эффективность его расходования. Сравнение динамики роста долга и ВВП Армении демонстрирует весьма характерные «ножницы», при которых экономика страны выросла на 4,4 процента, а государственный долг - на 15,6 процента. Другими словами, рост госдолга не только не усиливает развитие национальной экономики, но и становится дополнительным бременем для будущих поколений.
Как бы сильно ни расходились экономические показатели и прогнозы, которые представляют правительство Армении и независимые эксперты, население страны, судя по всему, больше верит вторым и массово покидает страну. Впрочем, и по этой позиции официальная статистика сильно расходится с реальной.
Так, главный уполномоченный по делам диаспоры при премьер-министре Армении Заре Синанян заявил на днях, что лично он фактов об оттоке населения иммиграции за последнее время не видел. По его словам, за 30 лет Армению покинули более 1,5 миллиона человек.
На что армянский историк Аршалуйс Зурабян привел конкретные цифры, свидетельствующие о том, что в Армении, из которой за последние тридцать лет уехало около 2,5 миллиона граждан, в настоящее время живет около одного миллиона человек против 3,5 миллиона в 1991 году.
«Того и гляди, - грустно иронизирует историк, - в Армения вскоре не останется армян».
Словом, армянское общество живет сегодня под прессом биполярного информационного воздействия, при котором власти пытаются убедить народ, что все не так уж и плохо, а независимые эксперты – что все уже совсем нехорошо.
Словом, если в Армении не произойдет существенных экономических перемен к лучшему, грустная ирония Аршалуйса Зурабяна вполне может оказаться пророческой…