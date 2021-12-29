«Азеригаз» переходит на усиленный режим работы
ПО «Азеригаз» в нерабочие дни будет работать в усиленном режиме в связи с празднованием Дня солидарности Азербайджанцев мира и Нового года, говорится в сообщении объединения.
«Сообщаем абонентам, чтобы они немедленно сообщали о любых проблемах, которые могут возникнуть с газоснабжением, в колл-центр 104/185. Кроме того, они могут отправлять сообщения на адреса нашей постоянно активной социальной сети (+99477) 3 104 104», - говорится в сообщении ПО.
В праздничные дни Отдел обслуживания клиентов Бакинского регионального департамента продаж газа (BRQSD) будет работать, с 10:00 до 15:00 по будням и с 10:00 до 14:00 по субботам и воскресеньям. Работа будет организована на служебных участках в Апшероне, Мардакяне и Сабунчи. Проблемы, которые могут возникнуть в праздничные дни находятся во внимании административного здании Бакинского регионального департамента продажи газа (Низаминский район, проспект Бабека, 21/24) и будут немедленно устранены.
Кроме того, аварийно-восстановительный участок ремонтно-строительного управления ПО «Азеригаз», а также сотрудники зоны вызова 104 будут обслуживать абонентов 24 часа в сутки. Аварии, утечки газа, неисправности газовых счетчиков в городе Баку и прилегающих районах будут оперативно устранены.
«ПО «Азеригаз» поздравляет азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, желает, чтобы 2022 год был благоприятным для нашего народа и государства!», - отмечается в сообщении ПО.