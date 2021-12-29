«Азеригаз» переходит на усиленный режим работы

ПО «Азеригаз» в нерабочие дни будет работать в усиленном режиме в связи с празднованием Дня солидарности Азербайджанцев мира и Нового года, говорится в сообщении объединения.

«Сообщаем абонентам, чтобы они немедленно сообщали о любых проблемах, которые могут возникнуть с газоснабжением, в колл-центр 104/185. Кроме того, они могут отправлять сообщения на адреса нашей постоянно активной социальной сети (+99477) 3 104 104», - говорится в сообщении ПО.

В праздничные дни Отдел обслуживания клиентов Бакинского регионального департамента продаж газа (BRQSD) будет работать, с 10:00 до 15:00 по будням и с 10:00 до 14:00 по субботам и воскресеньям. Работа будет организована на служебных участках в Апшероне, Мардакяне и Сабунчи. Проблемы, которые могут возникнуть в праздничные дни находятся во внимании административного здании Бакинского регионального департамента продажи газа (Низаминский район, проспект Бабека, 21/24) и будут немедленно устранены.